НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал славы в этом году
Поделиться
Стали известны хоккеисты, введённые в Зал славы в 2023 году. В список не попал ни один россиянин, сообщает New York Post.
Национальная хоккейная лига ввела в Зал хоккейной славы четырёх хоккеистов. В список попали три голкипера: великий вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, легенда «Калгари Флэймз» Майк Вернон, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Том Баррассо, а также знаменитый нападающий Пьер Тарджон.
Кроме того, в Зал славы ввели хоккеистку сборной Канады Каролайн Оулетт. В категорию для «создателей» попали Кен Хичкок и Пьер Лакруа.
Напомним, в список номинантов были включены четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.
Комментарии
- 21 июня 2023
-
23:10
-
23:03
-
22:46
-
22:26
-
22:15
-
22:06
-
21:58
-
21:35
-
21:21
-
20:59
-
20:20
-
19:58
-
19:44
-
19:30
-
18:57
-
18:37
-
18:15
-
17:56
-
17:38
-
17:18
-
16:58
-
16:25
-
15:50
-
15:25
-
14:51
-
14:26
-
13:50
-
13:25
-
12:40
-
12:33
-
11:50
-
11:25
-
10:50
-
10:25
-
09:50
Партнерский контент