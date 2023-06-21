НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал славы в этом году

Стали известны хоккеисты, введённые в Зал славы в 2023 году. В список не попал ни один россиянин, сообщает New York Post.

Национальная хоккейная лига ввела в Зал хоккейной славы четырёх хоккеистов. В список попали три голкипера: великий вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, легенда «Калгари Флэймз» Майк Вернон, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Том Баррассо, а также знаменитый нападающий Пьер Тарджон.

Кроме того, в Зал славы ввели хоккеистку сборной Канады Каролайн Оулетт. В категорию для «создателей» попали Кен Хичкок и Пьер Лакруа.

Напомним, в список номинантов были включены четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.