Сменщик Бобровского хочет продлить контракт с «Флоридой»

Пит Рутили — агент голкипера «Флориды» Алекса Лайона сообщил, что игрок хотел бы остаться в «Пантерз». 30 — летний вратарь может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.
«Кроме встречи Алекса с «Пантерз» по окончании сезона, никаких переговоров с клубом пока не было. Но я надеюсь связаться с ними во время драфта НХЛ и узнать, как обстоят дела.
Если Алекс выйдет на рынок свободных агентов, уверен, у него будут предложения. Но ему нравится во «Флориде», и он хотел бы остаться в команде», – цитирует агента The Athletic.
Напомним, Лайон завершал регулярный чемпионат и начинал плей-офф НХЛ в качестве основного вратаря «Флориды». Всего в регулярке вратарь провёл 15 матчей с процентом отражённых бросков 90,4%. В плей-офф на счету Лайона четыре матча с процентом отражённых бросков 88,8%.
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