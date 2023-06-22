Дементьев: Кузнецов — вольный художник, и не каждому тренеру это нравится

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев считает, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не получает должной свободы и оттого не может раскрыть свой потенциал в столичной команде. Россиянин в текущее межсезонье с большой долей вероятности покинет «Кэпиталз».

«Кузнецов — очень талантливый хоккеист, но он вольный художник, и не каждому тренеру это нравится. Те установки и задания, которые в Северной Америке даются на игру и обязательны к исполнению, не всегда приветствовались Евгением. В связи с этим могли возникать разногласия с тем или иным тренером. Но если придёт человек, который даст ему волю творить, то Кузнецов может стать самым благодарным и надёжным игроком команды. Для того чтобы Евгений показывал свой лучшую игру, радовал зрителей и помогал своей команде, важны взаимоотношения хоккеист – тренер.

Обмен из «Вашингтона» поможет Кузнецову перезагрузить карьеру? Обмен – это стресс, и неизвестно, как человек поведёт себя при этом. Я думаю, что нужно найти взаимопонимание с тренером, самому Евгению собраться и показать свой лучший хоккей – и всё наладится», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Ранее один из североамериканских журналистов отмечал равнодушие Кузнецова, проявляющееся в его невыразительной игре в матчах НХЛ. В прошедшем сезоне 31-летний форвард провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.