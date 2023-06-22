«Филадельфия» интересуется Мичковым и запросила интервью с россиянином
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Журналист НХЛ Билл Мельцер сообщает, что генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер запросил интервью с нападающим СКА Матвеем Мичковым.
Руководство «Флайерз» планирует пообщаться с россиянином и по итогам беседы решить, стоит ли использовать свой выбор в первом раунде на нападающего. «Филадельфия» будет выбирать на драфте под седьмым номером.
Ранее сообщалось, что Мичков вместе с агентом прилетят в Нэшвилл и проведут интервью с представителями команд, выбирающих в первой десятке на драфте НХЛ – 2023.
Драфт состоится с 28 по 29 июня в Нэшвилле. Сейчас Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что Матвей может уйти даже ниже 10-го места.
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