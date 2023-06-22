Мичков прилетит в Нэшвилл на драфт НХЛ и встретится с командами, которые выбирают в топ-10

Нападающий СКА Матвей Мичков прилетит в Нэшвилл на следующей неделе для участия в церемонии драфта НХЛ, сообщает инсайдер НХЛ Боб Маккензи в своей соцсети.

Агент игрока Макс Моливер запланировал интервью с несколькими клубами перед драфтом – вероятнее всего, с теми, кто обладает драфт-пиками в первой десятке.

Ещё несколько месяцев назад Мичкова называли железным претендентом на второй номер на драфте, сразу после фаворита Коннора Бедарда. Сейчас россиянин по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что Матвей может уйти даже ниже 10-го места.

Мичков по ходу сезона перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет Чемпионате КХЛ.