Мичков прилетит в Нэшвилл на драфт НХЛ и встретится с командами, которые выбирают в топ-10
Поделиться
Нападающий СКА Матвей Мичков прилетит в Нэшвилл на следующей неделе для участия в церемонии драфта НХЛ, сообщает инсайдер НХЛ Боб Маккензи в своей соцсети.
Агент игрока Макс Моливер запланировал интервью с несколькими клубами перед драфтом – вероятнее всего, с теми, кто обладает драфт-пиками в первой десятке.
Ещё несколько месяцев назад Мичкова называли железным претендентом на второй номер на драфте, сразу после фаворита Коннора Бедарда. Сейчас россиянин по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что Матвей может уйти даже ниже 10-го места.
Мичков по ходу сезона перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Комментарии
- 22 июня 2023
-
18:55
-
18:45
-
18:35
-
18:15
-
18:00
-
17:25
-
17:00
-
16:40
-
16:25
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
12:50
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:25
-
09:50
-
09:35
-
08:50
-
08:25
-
02:29
- 21 июня 2023
-
23:59
-
23:51
-
23:41
-
23:35
Партнерский контент