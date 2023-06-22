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Мичков — в топ-5 проспектов драфта НХЛ по версии TSN. В рейтинге ещё пять россиян

Мичков — в топ-5 проспектов драфта НХЛ по версии TSN. В рейтинге ещё пять россиян
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Нападающий СКА Матвей Мичков занял пятое место в рейтинге лучших проспектов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги по версии журналиста TSN Боба Маккензи.

Первые две строчки, как и во многих рейтингах, удерживают два канадца — Коннор Бедард и Адам Фантилли. На третьем месте котируется шведский проспект Лео Карлссон, на четвёртом — американец Уилл Смит.

Всего в рейтинге опубликовано 96 фамилий. Игрок системы «Локомотива» Дмитрий Симашев занял 19-е место, ещё один представитель железнодорожников Даниил Бут — 22-й. 23-е место осталось за Михаилом Гуляевым («Авангард»), на 66-й — Айдар Суниев («Пентиктон Вис»). 69-е место занимает Роман Канцеров («Металлург»).

Драфт НХЛ пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле.

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