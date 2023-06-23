«Детройт» интересуется лидерами «Оттавы» и «Филадельфии»

«Детройт» интересуется нападающим «Оттавы» Алексом Дебринкэтом и форвардом «Филадельфии» Трэвисом Конечны, сообщает The Fourth Period. Генеральный менеджер «Ред Уингз» Стив Айзерман хотел бы усилить первые два звена команды.

У Дебринкэта истекает контракт со средней зарплатой $ 6,4 млн. Он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. Форвард набрал 66 (27+39) очков при полезности «-31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

Действующее соглашение Конечны с зарплатой $ 5,5 млн рассчитано до конца сезона-2024/2025. Ранее руководство «Флайерз» сообщило о готовности рассмотреть предложения по обмену форварда. Нападающий набрал 61 (31+30) балл за результативность в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.