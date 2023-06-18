«Оттава» обратится в арбитражный суд из-за Алекса Дебринкэта

«Оттава Сенаторз» собирается подать заявление в арбитражный суд из-за действий нападающего команды Алекса Дебринкэта. Об этом сообщает Ottawa Sun. По сведениям источника, 25-летний американец не хочет подписывать новый контракт с командой.

Сообщается, что у нападающего истекает контракт со средней зарплатой $ 6,4 млн. Он может стать ограниченно свободным агентом. Дебринкэт требует от своей команды квалификационное предложение в размере $ 9 млн. «Сенаторз» хотят снизить его на 15%, чтобы облегчить последующий обмен хоккеиста. Именно поэтому клуб обратился в арбитражный суд.

В минувшем сезоне Дебринкэт в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрал 66 (27+39) очков при полезности «-31».