«В НХЛ отмена». Жена Малкина отреагировала на решение лиги отказаться от ЛГБТ-джерси

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале отреагировала на решение НХЛ перестать заставлять игроков участвовать в акциях в поддержку ЛГБТ-сообществ. Комиссионер лиги Гэри Беттмэн сообщил, что это касается радужных свитеров во время разминок перед встречами.
«В НХЛ отмена. Лига запретила клубам использовать радужные майки во время предыгровых разминок и матчей, а также призвала всех сосредоточиться непосредственно на самом хоккее.
Гэри Беттмэн. Официально», — говорится в сообщении.
Комиссионер НХЛ также сообщил, что вечера гордости ЛГБТ и иные акции, посвящённые военным или борьбе с раком, продолжатся. Изменения затронут только запрет на изменения джерси на предматчевых разминках.
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