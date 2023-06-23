«В НХЛ отмена». Жена Малкина отреагировала на решение лиги отказаться от ЛГБТ-джерси

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале отреагировала на решение НХЛ перестать заставлять игроков участвовать в акциях в поддержку ЛГБТ-сообществ. Комиссионер лиги Гэри Беттмэн сообщил, что это касается радужных свитеров во время разминок перед встречами.

«В НХЛ отмена. Лига запретила клубам использовать радужные майки во время предыгровых разминок и матчей, а также призвала всех сосредоточиться непосредственно на самом хоккее.

Гэри Беттмэн. Официально», — говорится в сообщении.

Комиссионер НХЛ также сообщил, что вечера гордости ЛГБТ и иные акции, посвящённые военным или борьбе с раком, продолжатся. Изменения затронут только запрет на изменения джерси на предматчевых разминках.