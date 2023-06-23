Хоккеисты команд НХЛ больше не будут надевать майки в поддержку ЛГБТ-сообществ на разминку

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига больше не будет заставлять игроков команд надевать майки в поддержку ЛГБТ-сообществ или любые другие тематические свитера во время разминки перед специальными матчами. В прошлом сезоне некоторые игроки и целые команды отказывались надевать майки в поддержку ЛГБТ-сообществ, мотивируя это личными убеждениями и вероисповеданием.

«Я предположил, что для клубов было бы уместно не менять свитера во время разминки, потому что это отвлекает от того факта, в честь которого и проводится определённый матч. Сейчас всё внимание сводится к отдельным командам или игрокам, которые отказались надевать свитера, и отвлекает от самой цели акции. В эти специальные вечера мы будем сосредоточены на событии, которому посвящён матч», — цитирует Беттмэна Sportsnet.

Беттмэн подтвердил, что вечера гордости ЛГБТ и подобные акции, посвящённые военным или борьбе с раком, будут продолжаться. Единственная разница будет заключаться в том, что команды не будут менять майки для разминки, потому что это просто больше отвлекает от сути того, что является целью этих вечеров.

Напомним, в прошлом сезоне первым, кто отказался надевать радужную майку, стал защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Позднее ещё ряд игроков и клубов отказались принимать участие в этой акции.