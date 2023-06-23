Скаут НХЛ оригинально ответил на вопрос, под каким номером выберут Мичкова на драфте-2023

Скаут Национальной хоккейной лиги, давший комментарий на условиях анонимности, оригинальным способом оценил, под каким номером, на его взгляд, выберут российского нападающего Матвея Мичкова на драфте НХЛ — 2023. Ему предложили ответить на вопрос о потенциале форварда без учёта геополитической ситуации и контракта со СКА в КХЛ на ближайшие три года.

«Он уйдёт под номером 1Б. Оба игрока (имеются в виду Мичков и Коннор Бедард. — Прим. «Чемпионата») попали на поколенческий год драфта», — приводит слова скаута The Athletic.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.