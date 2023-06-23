Агент Толчинского назвал причины перехода хоккеиста из «Авангарда» в СКА

Шуми Бабаев, представляющий интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, прокомментировал переход нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского в СКА.

«Срок контракта со СКА пять лет, потому что игрок хотел такое соглашение. Мы выбрали Питер, потому что СКА был наиболее настойчив и последователен в своих действиях. В команде хотели, чтобы игрок пошёл к ним. Важный фактор, что команда претендует на Кубок Гагарина. Желание Сергея — снова выиграть кубок и не раз», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Толчинский — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда». В сезоне-2020/2021 Сергей наряду с Константином Окуловым стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 24 матчах. Форвард также был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2021.