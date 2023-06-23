«Нью-Джерси» заключил новый контракт с финским нападающим на три года и $ 9,45 млн

«Нью-Джерси Дэвилз» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с финским нападающим Эриком Хаулой.

Отмечается, что с 32-летним форвардом заключено трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 9,45 млн. Кэпхит составит $ 3,15 млн. Заработная плата хоккеиста будет распределена следующим образом: в сезоне-2023/2024 Хаула получит $ 3,9 млн, на следующий год — $ 3,15 млн, а в заключительный год контракта — $ 2,4 млн.

Напомним, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 80 встречах, в которых забросил 14 шайб и отдал 27 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 41 очко при общем показателе полезности «+13». В плей-офф Хаула набрал 6 (4+2) баллов в 12 матчах.