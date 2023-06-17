The Athletic составил топ-24 ограниченно свободных агентов, которым могут сделать оффершит

The Athletic составил топ-24 ограниченно свободных агентов НХЛ, которым могут сделать оффершиты.
Издание разделило игроков на четыре категорий: «Игроки, способные изменить игру здесь и сейчас»; «Игроки немного ниже уровня звезды»; «Молодёжное движение»; «Иные интригующие опции».
Игроки, способные изменить игру здесь и сейчас:
1. Тимо Майер — «Нью-Джерси Дэвилз»;
2. Йеспер Братт — «Нью-Джерси Дэвилз»;
3. Эван Бушар — «Эдмонтон Ойлерз»;
4. Пьер-Люк Дюбуа — «Виннипег Джетс»;
5. Винс Данн — «Сиэтл Кракен»;
6. Трой Терри — «Анахайм Дакс».
Игроки немного ниже уровня звезды:
1. Даниэль Спронг — «Сиэтл Кракен»;
2. Трент Фредрик — «Бостон Брюинз»;
3. Джереми Свейман — «Бостон Брюинз»;
4. Росс Колтон — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Молодёжное движение:
1. Тревор Зеграс — «Анахайм Дакс»;
2. Матиас Маччелли — «Аризона Койотс»;
3. Габриэль Виларди — «Лос-Анджелес Кингз»;
4. Алекси Лафреньер — «Нью-Йорк Рейнджерс»;
5. К'Андре Миллер — «Нью-Йорк Рейнджерс»;
6. Райан Маклеод — «Эдмонтон Ойлерз»;
7. Боуэн Байрэм — «Колорадо Эвеланш»;
8. Алекс Ньюхук — «Колорадо Эвеланш».
Иные интригующие опции:
1. Кален Эддисон — «Миннесота Уайлд»;
2. Джек Макбэйн — «Аризона Койотс»;
3. Алекс Дебринкэт — «Оттава Сенаторз»;
4. Морган Фрост — «Филадельфия Флайерз»;
5. Кэм Йорк — «Филадельфия Флайерз»;
6. Ноа Кейтс — «Филадельфия Флайерз».
- 17 июня 2023
-
19:57
-
19:38
-
19:18
-
18:58
-
18:36
-
18:17
-
17:56
-
17:46
-
17:27
-
16:58
-
16:43
-
15:50
-
15:20
-
14:55
-
14:24
-
14:20
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
08:25
- 16 июня 2023
-
23:57
-
23:46
-
23:35
-
23:24