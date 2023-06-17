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The Athletic составил топ-24 ограниченно свободных агентов, которым могут сделать оффершит

The Athletic составил топ-24 ограниченно свободных агентов, которым могут сделать оффершит
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The Athletic составил топ-24 ограниченно свободных агентов НХЛ, которым могут сделать оффершиты.

Издание разделило игроков на четыре категорий: «Игроки, способные изменить игру здесь и сейчас»; «Игроки немного ниже уровня звезды»; «Молодёжное движение»; «Иные интригующие опции».

Игроки, способные изменить игру здесь и сейчас:

1. Тимо Майер — «Нью-Джерси Дэвилз»;
2. Йеспер Братт — «Нью-Джерси Дэвилз»;
3. Эван Бушар — «Эдмонтон Ойлерз»;
4. Пьер-Люк Дюбуа — «Виннипег Джетс»;
5. Винс Данн — «Сиэтл Кракен»;
6. Трой Терри — «Анахайм Дакс».

Игроки немного ниже уровня звезды:

1. Даниэль Спронг — «Сиэтл Кракен»;
2. Трент Фредрик — «Бостон Брюинз»;
3. Джереми Свейман — «Бостон Брюинз»;
4. Росс Колтон — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Молодёжное движение:

1. Тревор Зеграс — «Анахайм Дакс»;
2. Матиас Маччелли — «Аризона Койотс»;
3. Габриэль Виларди — «Лос-Анджелес Кингз»;
4. Алекси Лафреньер — «Нью-Йорк Рейнджерс»;
5. К'Андре Миллер — «Нью-Йорк Рейнджерс»;
6. Райан Маклеод — «Эдмонтон Ойлерз»;
7. Боуэн Байрэм — «Колорадо Эвеланш»;
8. Алекс Ньюхук — «Колорадо Эвеланш».

Иные интригующие опции:

1. Кален Эддисон — «Миннесота Уайлд»;
2. Джек Макбэйн — «Аризона Койотс»;
3. Алекс Дебринкэт — «Оттава Сенаторз»;
4. Морган Фрост — «Филадельфия Флайерз»;
5. Кэм Йорк — «Филадельфия Флайерз»;
6. Ноа Кейтс — «Филадельфия Флайерз».

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