Плющев: хоккейная сборная России любого возраста способна выигрывать чемпионаты мира

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что в стране есть много талантливой молодёжи, но тренеры сборных не могут правильно использовать хоккеистов. В последний раз золото чемпионата мира молодёжная сборная России выигрывала в 2011 году.
«Знаете, у нас очень хорошая молодёжь. Я регулярно это вижу, благо с учётом моего свободного времени есть возможность откликаться на приглашения из различных клубов на встречи, какие-то события, консультации. Но почему-то когда они попадают в руки тренеров сборных, ничего хорошего из этого не получается. Хотя я уверен, сборная России любого возраста, любого года рождения способна выигрывать чемпионаты мира, брать медали. И я отвечаю за свои слова.
А успех нам всегда приносила модель советского хоккея образца Суперсерии-1972. И если тренер знает, как построить игру команды, то всё у него будет хорошо. Вот в моих сборных всегда были играющие, агрессивные ребята. Результаты все знают», — цитирует Плющева Betonmobile.ru.
Ранее Плющев заявлял, что не позволял руководству и болельщикам навязывать игроков в сборные. Плющев выигрывал в качестве тренера чемпионаты мира на юношеском, юниорском и молодёжном уровнях.
- 24 июня 2023
-
13:30
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:25
-
10:00
-
10:00
-
09:35
-
09:12
-
08:45
-
08:25
- 23 июня 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:18
-
22:58
-
22:38
-
22:13
-
21:55
-
21:36
-
21:16
-
20:55
-
20:38
-
20:25
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:20
-
19:03
-
18:50
-
18:30
-
18:17
-
17:58
-
17:35