Плющев: хоккейная сборная России любого возраста способна выигрывать чемпионаты мира

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что в стране есть много талантливой молодёжи, но тренеры сборных не могут правильно использовать хоккеистов. В последний раз золото чемпионата мира молодёжная сборная России выигрывала в 2011 году.

«Знаете, у нас очень хорошая молодёжь. Я регулярно это вижу, благо с учётом моего свободного времени есть возможность откликаться на приглашения из различных клубов на встречи, какие-то события, консультации. Но почему-то когда они попадают в руки тренеров сборных, ничего хорошего из этого не получается. Хотя я уверен, сборная России любого возраста, любого года рождения способна выигрывать чемпионаты мира, брать медали. И я отвечаю за свои слова.

А успех нам всегда приносила модель советского хоккея образца Суперсерии-1972. И если тренер знает, как построить игру команды, то всё у него будет хорошо. Вот в моих сборных всегда были играющие, агрессивные ребята. Результаты все знают», — цитирует Плющева Betonmobile.ru.

Ранее Плющев заявлял, что не позволял руководству и болельщикам навязывать игроков в сборные. Плющев выигрывал в качестве тренера чемпионаты мира на юношеском, юниорском и молодёжном уровнях.