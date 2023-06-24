Стала известна заработная плата канадского новичка СКА Брендана Лайпсика

Стала известна заработная плата новичка СКА Брендана Лайпсика, сообщает «Спорт-экспресс».
Отмечается, что 29-летний канадский нападающий, подписавший контракт на два сезона, будет получать 50 млн рублей в год. Кроме того, соглашение предусматривает бонусы. Так, Лайпсик в сезоне-2023/2024 получит 10 млн рублей за 25 результативных баллов в рамках регулярного чемпионата; в сезоне-2024/2025 — 5 млн рублей.
Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.
Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 204 матча, в которых набрал 142 очка — забросил 54 шайбы и отдал 88 результативных передач с показателем полезности «+33». В КХЛ Лайпсик выступал за «Металлург» и ЦСКА.
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