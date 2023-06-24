Черкас: Лайпсик хоть и взял в СКА 88-й номер, на Линдроса не похож

Бывший голкипер СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР сезона-1986/1987, заслуженный тренер России Сергей Черкас оценил подписание питерским клубом канадского нападающего Брендана Лайпсика. Форвард взял в команде номер «88».

«Он играющий легионер. Сейчас не так просто хорошего иностранного игрока в нашу лигу пригласить. Многие не едут. А здесь человек, который уже несколько лет в России, знает быт, уклад жизни, нашу лигу. И в каждой команде он не просто играл, а набирал большое количество очков. Качественный форвард, на мой взгляд, который может усилить атаку СКА. При нём и большинство может выглядеть по-другому. Забивает, отдаёт, в каждой команде доказывал свой уровень, был заметен.

Под 88-м номером Эрик Линдрос выступал в НХЛ? Ну это игрок совсем другого плана: габариты, манера игры. Линдрос стал легендой НХЛ, но травмы, сотрясения мозга не позволили ему сделать карьеру в НХЛ длинной. Такой, например, какой она получилась у Овечкина. Я думаю, Лайпсик взял этот номер по другой причине, у него, может, своё отношение к цифрам. Во всяком случае, они с Линдросом не похожи как хоккеисты», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 204 матча, в которых набрал 142 очка — забросил 54 шайбы и отдал 88 результативных передач с показателем полезности «+33». В КХЛ Лайпсик выступал за «Металлург» и ЦСКА.