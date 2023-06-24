The Athletic назвал Капризова кандидатом на роль альтернативного капитана в «Миннесоте»

Журналисты The Athletic Майкл Руссо и Джо Смит ответили на вопрос, кто получить нашивку альтернативного капитана в «Миннесоте Уайлд» после вероятного ухода Мэтта Дамбы. Одним из кандидатов стал российский нападающий Кирилл Капризов.

«Это неофициально, но более чем вероятно, что Дамба сыграл свой последний матч за «Уайлд». Одна из самых важных вещей, которой команде будет не хватать, — это то, что он такой громкий яркий лидер, энерджайзер в раздевалке. Есть несколько достойных кандидатов, чтобы присоединиться к Фолиньо в качестве другого альтернативного капитана, но мы думаем, что лучшим вариантом может быть Эрикссон Эк. Он игрок с сердцем и душой, их лучший центрфорвард, парень с долгосрочным контрактом, которого уважает вся команда.

Годы его карьеры идут один за другим, а его важность для команды становится всё очевиднее — в том числе из-за вылета в его отсутствие в первом раунде с «Далласом». Эрикссон Эк не так красноречив, как Дамба, так что в команде должны назначить его на эту роль. Капризов — ещё один вариант, так как он лучший игрок «Миннесоты», подающий пример. Цуккарелло тоже заслужил этого звания», — говорится в сообщении.