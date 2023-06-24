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Журналисты The Athletic ответили на вопрос, где Кирилл Капризов проводит межсезонье

Журналисты The Athletic ответили на вопрос, где Кирилл Капризов проводит межсезонье
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Журналисты The Athletic Майкл Руссо и Джо Смит ответили на вопрос, где российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов проводит межсезонье. Летом 2022 года у хоккеиста возникли сложности с возвращением в Северную Америку из России.

«Он поступил мудро, решив остаться этим летом в Северной Америке, но отдыхал в некоторых местах за границей, куда он может попасть. Для граждан России по-прежнему существует много ограничений на поездки из-за спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Например, по крайней мере, в прошлом месяце не было похоже, что ему разрешат приехать в Норвегию для участия в гигантском матче всех звёзд НХЛ, который Матс Цуккарелло устраивает этим летом», — приводит слова журналистов The Athletic.

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