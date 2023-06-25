В «Нэшвилле» прокомментировали обмен Райана Джохансена в «Колорадо»

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц прокомментировал обмен форварда Райана Джохансена в «Колорадо Эвеланш». Взамен команда получила права на нападающего Алекса Гальченюка, при этом «Предаторз» сохранит 50% заработной платы 30-летнего Джохансена.

«От имени всех причастных к «Нэшвиллу» хочу поблагодарить Райана за вклад в успехи нашей команды за последние семь лет. Джохансен сыграл большую роль в достижениях «Предаторз» — выходе в финал Кубка Стэнли, победе в регулярном чемпионате и двум подряд первым местам в дивизионе.

Отмечу, что Райан не оставался в стороне от благотворительности, помогая нашему фонду, а также внёс вклад в развитие хоккея в Теннесси. Желаю ему удачи в новой команде», — приводит слова Тротца пресс-служба НХЛ на официальном сайте.