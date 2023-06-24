«Нэшвилл» выменял у «Колорадо» Гальченюка, имеющего русские корни. У него истекает договор
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«Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш» произвели обмен, сообщается на официальном сайте «хищников».
«Лавины» отдали 29-летнего нападающего Алекса Гальченюка. Взамен «Колорадо» получил 30-летнего форварда Райана Джохансена. «Нэшвилл» сохранит 50% заработной платы хоккеиста.
Примечательно, что Гальченюк, имеющий российские корни, станет неограниченно свободным агентом 1 июля. У него подойдёт к концу однолетний контракт на $ 750 тыс. В сезоне-2022/2023 форвард сыграл всего 11 матчей в НХЛ, не набрав очков.
Джохансен, в свою очередь, продолжит действовать соглашение с кэпхитом $ 8 млн ($ 4 млн будет выплачивать «Нэшвилл») — ещё два года. Нападающий в минувшем сезоне сыграл 55 матчей и набрал 28 (12+16) очков при показателе полезности «-13».
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