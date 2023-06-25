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Вратарь Адам Гуска подпишет новое однолетнее соглашение с «Торпедо»

Вратарь Адам Гуска подпишет новое однолетнее соглашение с «Торпедо»
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Шуми Бабаев, агент словацкого вратаря Адама Гуски, рассказал, что его клиент подпишет новый годичный контракт с нижегородским «Торпедо».

«Адам скоро подпишет контракт. Мы согласовали условия соглашения с Нижним Новгородом, пришли к общему знаменателю. У Гуски была операция, руководство «Торпедо» следило за динамикой восстановления. Когда всё прояснилось и стало понятно, что в августе Адам присоединится в команде, вопрос сразу решился, загвоздок не было. Шёл нормальный переговорный процесс», — сказал Бабаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

26-летний Гуска выступает за нижегородскую команду с прошлого сезона. В нём словак принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, пропустив 68 шайб и отразив 91,3% бросков.

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