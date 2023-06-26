Владимир Крикунов назвал игрока КХЛ с самым лучшим броском

Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, у кого в КХЛ самый лучший бросок.
«У нападающих шансов нет (смеётся). Это может быть защитник. Никита Нестеров мне приходит в голову из ЦСКА. У него отличный бросок. Он в целом хорош и в обороне, и в атаке. Но если самый сильный и точный бросок — это точно про него», — сказал Крикунов в интервью Legalbet.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Нестеров провёл 64 игры, в которых набрал 40 (11+29) очков. За 27 матчей розыгрыша Кубка Гагарина игрок обороны армейцев набрал 18 (2+16) очков.
Напомним, в решающей серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2023 армейцы победили «Ак Барс» (4-3). По итогам сезона Нестеров попал в символическую сборную вместе с одноклубником Михаилом Григоренко.
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