Илья Сорокин: жду того дня, когда ко мне зайдёт Анджелина Джоли или Дженнифер Энистон

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал тот факт, что болельщицей его команды является известная американская актриса Хлоя Грейс Морец, а также рассказал, знаком ли он со знаменитостями Голливуда.
«Как актрису Морец знаю, но лично не знаком. Судя по тому, что домой ко мне никто не стучался, а из дома я выхожу редко, то жду того дня, когда ко мне зайдёт, не знаю, Анджелина Джоли или Дженнифер Энистон, но пока этот день не наступил смеется.
Нет, даже не вспомню, чтобы кто-нибудь из звёзд Голливуда или спорта лично со мной контактировал. Я не такой медийный. Мне больше нравится быть в тени, спокойный домашний отдых. Лучше на них по телевизору посмотрю. Ну, если захотят, я всегда открыт к общению», — сказал Сорокин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».
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