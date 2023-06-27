Илья Сорокин не смог стать обладателем «Везины»

Голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк стал обладателем награды «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги.

Также на награду претендовал россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

В регулярном чемпионате НХЛ Улльмарк принял участие в 49 матчах, выиграв 40. За это время он пропустил 91 шайбу.

Напомним, «Бостон» проиграл в четвертьфинале Восточной конференции, уступив в серии «Флориде Пантерз».

Сорокин, в свою очередь, провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу, пропустив 140 шайб.

По итогам сезона-2021/22 обладателем «Везины» стал российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.