Илья Сорокин не смог стать обладателем «Везины»
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Голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк стал обладателем награды «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги.
Также на награду претендовал россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).
В регулярном чемпионате НХЛ Улльмарк принял участие в 49 матчах, выиграв 40. За это время он пропустил 91 шайбу.
Напомним, «Бостон» проиграл в четвертьфинале Восточной конференции, уступив в серии «Флориде Пантерз».
Сорокин, в свою очередь, провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу, пропустив 140 шайб.
По итогам сезона-2021/22 обладателем «Везины» стал российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.
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