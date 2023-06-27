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Россияне впервые за 12 лет остались без индивидуальных наград в НХЛ

Россияне впервые за 12 лет остались без индивидуальных наград в НХЛ
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Российские хоккеисты впервые за 12 лет не получили ни одной индивидуальной награды по итогам сезона Национальной хоккейной лиги.

Единственным игроком, попавшим в списке кандидатов на получение приза, стал голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, номинированный на «Везина Трофи» — трофей, вручаемый лучшему вратарю сезона. Тем не менее хоккеист «островитян» стал лишь вторым в голосовании, проводившемся среди генеральных менеджеров лиги. Обладателем «Везины» стал страж ворот «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк.

В последний раз российские хоккеисты оставались без индивидуальных наград в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2010/2011. После этого неизменно хотя бы один представитель России получал приз.

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