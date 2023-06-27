Трое россиян — в топе главных кандидатов на введение в Зал славы НХЛ по версии The Score
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The Score составил топ игроков, достойных введения в Зал хоккейной славы в 2024 году. В список попали трое россиян.
В категорию «игроки, попавшие в список кандидатов впервые» вошли Илья Ковальчук и Павел Дацюк. В списке игроков, которых уже давно добавляют в число кандидатов, но не вводят в Зал славы, оказался Александр Могильный.
Игроки, попавшие в список кандидатов впервые:
Павел Дацюк;
Райан Миллер;
Илья Ковальчук;
Пекка Ринне;
Ши Уэбер;
Патрик Марло.
Игроки, которых уже давно добавляют в число кандидатов, но не вводят в Зал славы:
Александр Могильный;
Кит Ткачук;
Род Бриндамор;
Кёртис Джозеф;
Дженнифер Боттерилл.
Напомним, в последний раз россиян вводили в Зал хоккейной славы четыре года назад — в 2019-м.
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