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Трое россиян — в топе главных кандидатов на введение в Зал славы НХЛ по версии The Score

Трое россиян — в топе главных кандидатов на введение в Зал славы НХЛ по версии The Score
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The Score составил топ игроков, достойных введения в Зал хоккейной славы в 2024 году. В список попали трое россиян.

В категорию «игроки, попавшие в список кандидатов впервые» вошли Илья Ковальчук и Павел Дацюк. В списке игроков, которых уже давно добавляют в число кандидатов, но не вводят в Зал славы, оказался Александр Могильный.

Игроки, попавшие в список кандидатов впервые:

Павел Дацюк;
Райан Миллер;
Илья Ковальчук;
Пекка Ринне;
Ши Уэбер;
Патрик Марло.

Игроки, которых уже давно добавляют в число кандидатов, но не вводят в Зал славы:

Александр Могильный;
Кит Ткачук;
Род Бриндамор;
Кёртис Джозеф;
Дженнифер Боттерилл.

Напомним, в последний раз россиян вводили в Зал хоккейной славы четыре года назад — в 2019-м.

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