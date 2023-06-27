Трое россиян — в топе главных кандидатов на введение в Зал славы НХЛ по версии The Score

The Score составил топ игроков, достойных введения в Зал хоккейной славы в 2024 году. В список попали трое россиян.

В категорию «игроки, попавшие в список кандидатов впервые» вошли Илья Ковальчук и Павел Дацюк. В списке игроков, которых уже давно добавляют в число кандидатов, но не вводят в Зал славы, оказался Александр Могильный.

Игроки, попавшие в список кандидатов впервые:

Павел Дацюк;

Райан Миллер;

Илья Ковальчук;

Пекка Ринне;

Ши Уэбер;

Патрик Марло.

Игроки, которых уже давно добавляют в число кандидатов, но не вводят в Зал славы:

Александр Могильный;

Кит Ткачук;

Род Бриндамор;

Кёртис Джозеф;

Дженнифер Боттерилл.

Напомним, в последний раз россиян вводили в Зал хоккейной славы четыре года назад — в 2019-м.