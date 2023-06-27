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Один россиянин попал в топ-10 в голосовании за «Колдер Трофи»

Один россиянин попал в топ-10 в голосовании за «Колдер Трофи»
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко попал в топ-10 голосования на «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги, сообщает Sportsnet.

Форвард «синих мундиров» занял 10-е место. В голосовании, проводившемся среди членов Ассоциации хоккейных журналистов, Марченко набрал три балла (одно третье место). Всего среди кандидатов оказалось 13 игроков.

Напомним, обладателем «Колдер Трофи» в 2023 году стал нападающий «Сиэтл Кракен» Мэтти Бенирс, набравший 1836 балла. 160 из 196 журналистов поставили его на первое место. Примечательно, что другой российский хоккеист, проведший убедительный дебютный сезон, форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко, не смог принять участие в борьбе за «Колдер», поскольку ему исполнилось 26 лет до 15 сентября 2022-го.

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