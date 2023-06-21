Панарин в обновлённом образе встретился с рядом российских игроков НХЛ в Санкт-Петербурге

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в обновлённом образе встретился с рядом российских хоккеистов Национальной хоккейной лиги в Санкт-Петербурге.

Хоккеист сфотографировался с нападающими «Коламбус Блю Джекетс» Егором Чинаховым и Кириллом Марченко, а также с защитником «Лос-Анджелес Кингз» Владиславом Гавриковым. Вместе с НХЛовцами был вратарь омского «Авангарда» Алексей Мельничук. Панарин сидит с краю, у него грустное выражение лица.

Фото: Социальные сети тренера Евгения Гуреева

Ранее форвард «Рейнджерс» удивил фанатов, побрившись налысо.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 встречах. Нападающий «Рейнджерс» забросил 29 шайб и отдал 63 результативные передачи, став лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате. В плей-офф форвард отыграл семь матчей, в которых отдал два ассиста.