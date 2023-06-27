Каменский: российские хоккеисты играют главную роль в НХЛ

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский оценил то, что впервые с 2011 года российские хоккеисты остались без индивидуальных наград по итогам сезона.
«Нельзя сказать, что уровень нашего хоккея снизился, если российские хоккеисты впервые с 2011 года не завоевали ни одной индивидуальной награды НХЛ. Наши ребята старались и играли весь сезон, но такое бывает в спорте. Российские хоккеисты играют главную роль в НХЛ. Они во всех командах занимают ведущие роли, что на воротах, что в защите, что в нападении. Поэтому от них всегда ждут хороших результатов, и они это делают. Так бы они не играли в основных составах на главных ролях.
Я читаю, что Линус Улльмарк заслужено завоевал «Везина Трофи» в этом году. «Бостон» занял первое место в регулярке и поставил рекорд, потому их вратарь заслужил эту награду. Сорокин стал вторым в этой номинации, это тоже хороший результат. Хочется пожелать Илье дальнейших успехов, наши вратари лучшие в НХЛ», — сказал Каменский в интервью Metaratings.ru.
Ранее Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина, рассказал, как его клиент отреагировал на второе место в голосовании на «Везина Трофи».
- 27 июня 2023
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