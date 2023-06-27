Агент Сорокина рассказал, как Илья отреагировал на то, что не смог выиграть «Везина Трофи»

Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина, рассказал, как его клиент отреагировал на второе место в голосовании на «Везина Трофи». Награду забрал вратарь «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк. Сорокин набрал 70 очков, три генеральных менеджера клубов НХЛ поставили его на первое место. У Улльмарка 127 баллов и 22 первых места.

«Илья Сорокин не расстроился, что ему не вручили «Везина Трофи». В принципе многое говорило о том, что в этом году титул лучшего вратаря лиги наверняка достанется Линусу Улльмарку из «Бостона». Его клуб побил все рекорды НХЛ в регулярном чемпионате. Но я считаю, что Илья провёл выдающийся сезон. И не просто так он набрал 127 очков в голосовании за «Харт Трофи» как самый ценный игрок НХЛ. У того же Улльмарка — 61. Это говорит о том, что Сорокин сделал очень большой вклад в то, чтобы его команда попала в плей‑офф. Он выложился на 300 процентов. В моих глазах Сорокин — лучший и самый стабильный вратарь НХЛ в этом сезоне.

Как Илья будет проводить лето? Он уже 10 июня начал подготовку к следующему сезону. Это межсезонье у него получилось очень коротким. Илья будет тренироваться всё лето, чтобы подготовиться ещё лучше, сумев выйти на новый уровень и помочь команде», — приводит слова Мильштейна «Матч ТВ».