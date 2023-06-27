Президент ИИХФ принёс извинения за невключение Мичкова в материал о предстоящем драфте НХЛ
Поделиться
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф извинился за отсутствие упоминания российского форварда СКА Матвея Мичкова в материале о предстоящем драфте НХЛ.
«Это была ошибка. Поскольку Россия и Беларусь не принимают активного участия в деятельности ИИХФ, автор сделал такой выбор. Я лично попросил автора материала коротко и дипломатично добавить туда Мичкова. Приносим свои извинения», — сказал Тардиф в интервью «Спорт-экспрессу».
Напомним, ИИХФ на своём официальном сайте выпустила материал в преддверии драфта Национальной хоккейной лиги, в котором рассказала о главных фаворитах мероприятия, полностью проигнорировав Мичкова, который по прогнозам различных специалистов должен быть выбран в пределах топ-10.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июня 2023
-
20:53
-
20:43
-
20:31
-
20:12
-
19:56
-
19:36
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
18:44
-
18:27
-
18:12
-
18:04
-
17:54
-
17:37
-
17:24
-
17:11
-
16:48
-
16:32
-
16:17
-
16:06
-
15:57
-
15:48
-
15:32
-
15:13
-
15:08
-
14:58
-
14:39
-
14:27
-
14:10
-
13:49
-
13:46
-
13:35
-
13:23
-
13:13
Партнерский контент