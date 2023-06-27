Президент ИИХФ принёс извинения за невключение Мичкова в материал о предстоящем драфте НХЛ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф извинился за отсутствие упоминания российского форварда СКА Матвея Мичкова в материале о предстоящем драфте НХЛ.

«Это была ошибка. Поскольку Россия и Беларусь не принимают активного участия в деятельности ИИХФ, автор сделал такой выбор. Я лично попросил автора материала коротко и дипломатично добавить туда Мичкова. Приносим свои извинения», — сказал Тардиф в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, ИИХФ на своём официальном сайте выпустила материал в преддверии драфта Национальной хоккейной лиги, в котором рассказала о главных фаворитах мероприятия, полностью проигнорировав Мичкова, который по прогнозам различных специалистов должен быть выбран в пределах топ-10.