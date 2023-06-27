ИИХФ проигнорировала Мичкова в материале о драфте НХЛ — 2023

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своём официальном сайте выпустила материал в преддверии драфта Национальной хоккейной лиги, в котором рассказала о главных фаворитах мероприятия.
В статье ИИХФ полностью проигнорировала российского нападающего СКА Матвея Мичкова, который по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.
В материале упоминается безусловный первый номер рейтинга драфта Коннор Бедард, а также его соотечественник канадец Адам Фантили, а также швед Лео Карлссон. Эти хоккеисты, по мнению экспертов, могут составить первую тройку драфта.
Напомним, это не первый раз, когда Международная федерация хоккея в своих материалах игнорирует российских игроков. Ранее ИИХФ поздравила «Вегас Голден Найтс» с победой в Кубке Стэнли, не упомянув российского форварда «Вегаса» Ивана Барбашёва.
- 27 июня 2023
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