Мичкова «прокатят» в Америке? Вся информация о драфте молодой русской звезды в НХЛ

До драфта НХЛ осталось меньше недели, а главный вопрос для отечественных болельщиков всё ещё остаётся без ответа: под каким номером уйдёт главная российская звезда, «лучший проспект со времён Овечкина» — Матвей Мичков?

С одной стороны, нападающий — безусловный талант и звёздный игрок, который уже сейчас мог бы усилить ряд клубов НХЛ. С другой — он недавно подписал долгосрочный контракт со СКА, из-за которого сможет перебраться в Северную Америку лишь через три года — и это в лучшем случае. Да и забывать о геополитической ситуации нельзя.

За последнюю неделю появилось много разной информации, и мы собрали её в один материал. Здесь можно прочитать, что думают сами руководители клубов НХЛ и скауты (все, очевидно, давали комментарии на условиях анонимности), что считают журналисты. Более того — клубные журналисты ряда клубов поделились внутренней кухней и рассказали о мнениях болельщиков, руководителей и владельцев клубов! Что же они сказали?

Руководители клубов НХЛ

Начнём с руководителей, давших комментарии The Athletic. Они поделились мнением о том, насколько хорош Матвей и под каким номером они бы задрафтовали его.

Руководитель 1: Для меня он обязательно будет под вторым номером. Он настолько хорош.

Руководитель 2: Если бы я получил одобрение своего владельца, то задрафтовал бы его третьим и, возможно, даже вторым.

Руководитель 3: Я бы позволил кому-то другому задрафтовать его. С его катанием, односторонней игрой и его манерой поведения для меня будет слишком большим риском брать его в начале драфта — и это прежде чем я перейду к очевидным вещам с его контрактом и политической обстановкой (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»).

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Руководитель 4: Он хоккейный гений. Он второй лучший игрок на драфте и при прочих равных условиях мог бы обойти Бедарда как классический игрок. Я балансирую между таким риском и очень хорошим центральным нападающим, но, как только эти ребята уйдут, я возьму Мичкова.

Руководитель 5: Он был бы выбран под номером один на многих последних драфтах, и это, возможно, даже с учётом России и ситуации с контрактом. С таким талантом не хочется слишком много думать.

Матвей Мичков Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Руководитель 6: Я выберу Фантилли вместо него. Я думаю, что Мичков играет немного лучше, но Фантилли — звезда, он канадец, центральный нападающий, и я понимаю это. Я бы с трудом переварил выбор Карлссона, а не Мичкова. Приходится оставлять слишком много талантов.

Руководитель 7: Гораздо проще просто взять кого-то другого. Вы можете ждать целых три года, можете ждать дольше. Между тем ребята, которых вы упустили, помогают вашим соперникам выигрывать матчи с вами.

Руководитель 8: Как только Бедард, Фантилли, Смит, Карлссон уйдут, я начну об этом думать. Дворски против Мичкова, Райнбахер против Мичкова — это были бы настоящие дебаты. Как только вы проходите мимо таких парней, это становится немного нелепым. У вас могут быть серьёзные сомнения по поводу выбора Матвея на законных основаниях, но он выкладывается на полную в самом сложном деле: забивании голов.

Руководитель 9: Если вы его упустите, то, вероятно, никогда больше не найдёте игрока с таким хоккейным чутьём.

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Руководитель 10: Он очень хорош, но шумиха вокруг «лучшего российского проспекта со времён Овечкина» слишком высока. Как проспект он намного ближе к Тарасенко, чем к Ови.

Скауты НХЛ

В этом году журналист The Athletic Скотт Уилер задал 16 скаутам следующий вопрос: «На какое место вы поставили бы Матвея Мичкова на предстоящем драфте, если бы не учитывались геополитический фактор и контрактные обязательства [в КХЛ]?»

Цель состояла в том, чтобы получить более полное представление о хоккейных качествах игрока. Уилер учёл, сколько читателей спрашивали о Мичкове, и подумал, что это была бы хорошая возможность предоставить базовую информацию о том, что команды упускают из виду из-за иных факторов.

Трое скаутов сказали, что видели Мичкова недостаточно, чтобы составить мнение. Другой, рассмеявшись, ответил: «Я не собираюсь влезать в это». Вот что сказали остальные.

Скаут 1: Он, вероятно, занимает второе место. Его выступление в КХЛ было настолько хорошо, насколько можно было ожидать от представителя драфта: солидная игра, надёжные показатели по аналитике и блестящие отчёты скаутов. После Бедарда он единственный проспект, который, вероятно, смог бы закрепиться в НХЛ в следующем году, и его потенциал роста выше, чем у Лео Карлссона или Адама Фантилли.

Скаут 2: Вторым или третьим. Если третьим, то кто станет вторым? Фантилли… или Коннор Бедард.

Скаут 3: Третьим. Позади Бедарда и Фантилли.

Скаут 4: Я не видел игры Мичкова в этом году, поэтому точной оценки у меня нет. Хотя из того, что я слышал, поставил бы его между 6–10-м номерами.

Скаут 5: При таком сценарии Мичков будет сразу после Бедарда.

Скаут 6: Чертовски сложный вопрос. Я колеблюсь между первым и вторым. Думаю, что, скорее всего, вторым. Я немного больше ценю преимущество Бедарда в результативности.

Скаут 7: Он уйдёт под номером 1Б. Оба игрока попали на поколенческий год драфта.

Скаут 8: Вторым.

Скаут 9: Вторым. Бедард — лучший, но сразу под ним расположился бы Мичков, затем уже идёт группа Фантилли, Карлссона, Уилла Смита.

Скаут 10: Хороший вопрос. Номер три для меня. За Бедардом и Фантилли. Оригинально, я знаю.

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Скаут 11: Учитывая нашу ситуацию, Мичков был парнем, за которым я наблюдал только один раз за весь год. Так что это не та ситуация, взвешивать которую у меня есть какие-либо полномочия. Сказав это, я всё ещё ставлю его вторым в моём списке, когда взвешиваю все факторы. Но, опять же, учитывая, что мои гораздо меньшие размеры выборки включают трёх-четырёх топовых парней, я не могу с большой уверенностью сказать, что это всё ещё было бы так, если бы я наблюдал за этими парнями больше.

Скаут 12: Хороший вопрос. Сложный. Я должен подумать об этом, так как мы не будем учитывать ни того, ни другого (имеются в виду геополитическая обстановка и контракт в КХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Пожалуй, склоняюсь больше к Мичкову на втором месте, чем к Фантилли.

Журналисты TSN

Авторитетные обозреватели TSN, специализирующиеся на драфте, высказали не самые оптимистичные предположения. Боб Маккензи в своём топе поставил Мичкова лишь на пятое место — после канадца Коннора Бедарда и Адама Фантилли, шведа Лео Карлссона и американца Уилла Смита.

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Журналист TSN Крис Джонстон же назвал нападающего Матвея главной загадкой предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги. Инсайдер поделился информацией, что многие в лиге думают о падении Мичкова на 5–8-ю позицию на драфте.

«Назову Мичкова самой большой загадкой предстоящего драфта. Конечно, его талант виден всем скаутам, наблюдавшим за матчами с участием Матвея. Однако Мичков не был на тестах в Баффало в начале июня, а его общение с клубами НХЛ носило ограниченный характер. Беседы с несколькими клубами, которые пройдут перед стартом самого драфта, сыграют большую роль для будущего россиянина.

Многие в НХЛ считают, что он упадёт в выборе до пятой-восьмой позиции. «Монреалю», «Аризоне», «Филадельфии» и «Вашингтону» придётся решать будущее Мичкова», — написал Джонстон.

Матвей Мичков в «Сочи» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Журналисты The Athletic

Пожалуй, одна из главных частей сего материала. Журналисты The Athletic, специализирующиеся на освещении жизни вокруг команд, которые будут выбирать на драфте в топ-10, ответили на вопросы и поделились эксклюзивной информацией о мнении фанатов, руководства и владельцев своих клубов.

Тут стоит напомнить, что первым будет выбирать «Чикаго», вторым — «Анахайм», четвёртым — «Сан-Хосе», а шестой — «Аризона».

1. Что ваши читатели/фанаты думают о потенциальной ситуации, когда команда потратит своей первый выбор на Матвея Мичкова на драфте НХЛ 2023 года?

Аарон Порцлайн («Коламбус Блю Джекетс» — третий выбор): Матвей Мичков, безусловно, интригующий талант, но, как мне кажется, едва ли большинство фанатов «Блю Джекетс» требуют, чтобы его выбрали под номером три. Здесь есть острое понимание того, что «Коламбус» отчаянно нуждается в улучшении игры в центре площадки, и этот драфт очень хорошо подходит для команд, которым нужны будущие центральные нападающие №1. Карлссон? Смит? Вопрос о том, что вам больше по вкусу, кажется более актуальным, чем любые соображения о том, чтобы взять Мичкова. Остаётся мечта, что Адам Фантилли каким-то образом останется невыбранным под номером три, но кто-нибудь действительно верит, что генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик — оригинальный «Маленький Шар Ненависти» — собирается пройти мимо Фантилли? Другая причина, по которой болельщики «Блю Джекетс» в основном относятся к лагерю «Карлссон или Смит», заключается в том, что выбор Мичкова на драфте означает, что его переезда в НХЛ придётся ждать несколько лет, а фанатам «Блю Джекетс» просто не хватает терпения уже сейчас.

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Арпон Басу («Монреаль Канадиенс» — пятый выбор): Насколько я могу судить, большинство болельщиков «Канадиенс» очень хотят, чтобы в команде выбрали Мичкова. И, на мой взгляд, это имеет отношение не столько к Мичкову, сколько к идее того, что представляет собой Мичков — к идее потенциальной суперзвезды атаки, чего не хватало «Канадиенс» со времён Ги Лафлёра. Риск реален, но для фанатов он того стоит из-за провала, который длится более 40 лет.

Чарли О'Коннор («Филадельфия Флайерз» — седьмой выбор): Что ж, учитывая тот факт, что 58,5% избирателей в нашем опросе фанатов «лётчиков» в конце мая выбрали Мичкова в качестве предпочтительного варианта драфта под номером семь, я бы сказал, что довольно очевидно, что фанаты, читающие The Athletic, хотели бы увидеть от клуба на драфте. «Флайерз» в настоящий момент не хватает настоящих талантов, способных повлиять на клуб. Это было проблемой в течение многих лет, но особенно проявилось сейчас, когда Клода Жиру больше нет, а Шон Кутюрье перенёс две операции на спине — и ни один из них не был звездой, в которой можно не сомневаться. Каттер Готье — захватывающий проспект, но далеко не факт, что он сможет развиться до таланта, который станет игроком номер один в команде-претенденте на Кубок Стэнли. Из всех игроков, которые могут быть доступны под номером семь, у Мичкова, скорее всего, будет такой потенциал, поэтому вполне логично, что болельщики «Флайерз» будут готовы к такому большому разбросу среди вариантов — даже если его переезд займёт три сезона (или дольше).

Тарик Эль-Башир («Вашингтон Кэпиталз» — восьмой пик): Основываясь на моих уведомлениях в «Твиттере» за последний месяц и комментариях к статьям на тему драфта, я могу с уверенностью сказать, что фанаты «Кэпс» были бы очень рады урвать Мичкова, если бы он был доступен под номером восемь. Я пытался умерить ожидания, но безрезультатно. Такое ощущение, что большая часть фанатов уговорила себя поверить в то, что риски, связанные с россиянином ростом 5 футов 10 дюймов, заставят его уйти в руки «Вашингтона».

Макс Бультман («Детройт Ред Уингз» — девятый выбор): Насколько я могу судить, большинству фанатов «красных крыльев» нравится эта идея, потому что команда отчаянно нуждается в потенциальном «решале». Мичков такой, и по мере того, как «Детройт» будет улучшаться, будет всё труднее и труднее найти такого игрока на драфте — мы обсуждаем их только в контексте Мичкова, потому что, например, проблемы из-за его национальности и контракта [в КХЛ] могут привести к тому, что он упадёт ниже того номера, под которым мог бы быть выбран, если бы речь шла только о чистом таланте. Однако это не похоже на единодушное мнение, в основном из-за неопределённости, связанной с выбором россиянина прямо сейчас (особенно с учётом того, что у него осталось три года по контракту в КХЛ). Есть также тот факт, что Мичков — форвард меньших габаритов, чья конкурентоспособность иногда ставилась под сомнение. И это правда, что вы должны быть действительно уверены, обсуждая подобный профиль на таком высоком месте драфта. Но, если бы «Ред Уингз» ушли с Мичковым, думаю, болельщики в целом восприняли бы этот выбор хорошо.

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Джереми Рутерфорд («Сент-Луис Блюз» — десятый выбор): Мы провели опрос фанатов, задавая вопрос, насколько они будут довольны, если «блюзмены» возьмут Мичкова, где «5» — очень довольны, а «1» — недовольны. 34,4% выбрали «5», а 24,8% выбрали «4», так что более половины ответивших были бы в основном довольны тем, что команда возьмёт его.

2. Как вы думаете, как хоккейный штаб команды оценивает Мичкова как хоккеиста и хотят ли они выбрать его?

Аарон Порцлайн («Коламбус»): Мне кажется, они ошеломлены навыками и способностями Мичкова, как и все остальные. Но не думаю, что у «Блю Джекетс» есть большое желание пройти мимо центральных нападающих, чтобы выбрать ещё одного вингера.

Матвей Мичков в «Сочи» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Арпон Басу («Монреаль»): Я искренне считаю, что «Канадиенс» не слишком обеспокоены переездом Мичкова из России. Они озабочены строгой оценкой его хоккейных качеств, его габаритов и одностороннего характера игры. Талант в зоне нападения бесспорен, но я чувствую, что его игра в двух других зонах площадки беспокоит «Канадиенс». И это не только отсылка на отсутствие у него проницательности в обороне — тот факт, что он не очень хорошо ведёт шайбу через нейтральную зону, их также беспокоит.

Чарли О’Коннор («Филадельфия»): Думаю, «Флайерз» нравится талант Мичкова. Однако они, как правило, являются организацией, которая уделяет большое внимание нематериальным активам. У меня есть предчувствие, что они будут опасаться выбирать игрока под таким высоким номером, не имея возможности проявить свой любимый уровень должной осмотрительности к Мичкову в связи с осложнениями, возникшими в прошлом году. Это просто добавляет им ещё один элемент риска.

Макс Бультман («Детройт»): Стив Айзерман и его сотрудники ведут себя сдержанно, но я должен верить, что они заинтересованы. Это команда, которая ставит на первое место конкурентоспособность, так что это имеет значение в нашем контексте, но они, безусловно, осознают потребность организации в игроке с такими атакующими способностями. Так что моё мнение: они видят потенциал роста, но отсутствие прямых контактов и живого наблюдения может стать проблемой — и, возможно, не маленькой.

Тарик Эль-Башир («Вашингтон»): Годы драфта в 20-х номерах (или хуже) побудили «Кэпс» рискнуть двумя последними игроками первого раунда. В 2020 году они потратили 22-й драфт-пик на Хендрикса Лапьера, чья история травм отпугивала другие команды. В прошлом году они выбрали под номером 20 Ивана Мирошниченко, чей диагностированный рак поставил другие клубы на паузу. Так что, да, выбор Мичкова соответствовал бы недавно выработанному почерку «Вашингтона» по отношению к проблемам.

Джереми Рутерфорд («Сент-Луис»): Скаутский отдел «блюзменов» проделывает потрясающую работу, поэтому я уверен, что они заинтригованы Мичковым и возможностью его появления. Но, учитывая его контрактный статус и ограниченные контакты, которые они, вероятно, имели с Мичковым, я не думаю, что он занимает такое же высокое место в их списке, как у других команд.

3. Как вы думаете, как владелец команды относится к решению выбрать Мичкова?

Аарон Порцлайн («Коламбус»): Я, конечно, не думаю, что владелец даёт «Блю Джекетс» указания в день драфта, и вряд ли начнёт сейчас. Мажоритарный владелец Джон Пи МакКоннелл хочет заполучить победителя, но он достаточно мудр, чтобы оставить хоккейные решения президенту по хоккейным операциям Джону Дэвидсону и генеральному директору Ярмо Кекяляйнену, который в последние несколько месяцев активно обратился к своим скаутским корням, когда «Блю Джекетс» страдали, проводя такой ужасный сезон.

Арпон Басу («Монреаль»): Минимум трёхлетнее ожидание, как я полагаю, обеспокоит владельца Джеффа Молсона, равно как и ситуация со спецоперацией и возможность того, что Мичков подпишет ещё один контракт в России после завершения нынешнего. Но в конечном счёте владелец продемонстрировал стойкую веру в отдел по хоккейным операциям. Это будет их решение.

Матвей Мичков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Чарли О'Коннор («Филадельфия»): Я скептически отношусь к тому, что Comcast Spectacor наложит вето на выбор Мичкова. Они полностью согласны с видением нового генерального менеджера Даниэля Бриера по восстановлению «Флайерз», и, если Бриер придёт к ним и скажет, что Мичков — правильный выбор для «Флайерз» в данный момент, я верю, что они согласятся. Но будут ли опасения? Конечно. «Флайерз» были командой, которую сожгла ситуация с Иваном Федотовым — пока что самый яркий пример того, как российский игрок не может покинуть свою страну, чтобы переехать в НХЛ, из-за текущей геополитической ситуации. Но, если Бриер и президент по хоккейным операциям Кит Джонс выступят за Мичкова, я не думаю, что Comcast отменит их решение.

Тарик Эль-Башир («Вашингтон»): У меня нет подозрений, что национальность Мичкова будет проблемой для «Вашингтона». Команда не стеснялась поддерживать своих российских игроков. «Кэпс» также задрафтовали Мирошниченко в июле прошлого года; Россия уже вела спецоперацию на Украине, а Мирошниченко в то время был на контракте в КХЛ. (В мае 19-летний вингер и омский «Авангард» договорились о расторжении его контракта, тем самым расчистив ему путь для подписания соглашения с «Кэпс»).

Макс Бультман («Детройт»): Учитывая, сколько времени ушло на перестройку «Ред Уингз», вы интересуетесь, возникнут ли у владельца клуба какие-либо вопросы в ожидании ещё трёх лет, пока их премиум-пик хотя бы посетит тренировочный лагерь. Но команда взяла Дмитрия Бучельникова из той же организации во втором раунде в прошлом году, и, хотя есть разница между пиком из топ-10 и игроком второго раунда, это хороший показатель того, что их не пугает так называемый «Русский фактор». И, что, возможно, более важно, это франшиза, которая воочию убедилась, какую награду может принести риск, связанный с российскими игроками. Именно этому понятию они обязаны значительной частью своей истории. Таким образом, хотя привлекательность более быстрой окупаемости вложений может быть реальной, есть достаточно оснований полагать, что владелец будет за.

Джереми Рутерфорд («Сент-Луис»): Председатель Том Стиллман очень доверяет генеральному директору Дагу Армстронгу и его скаутскому отделу, поэтому я могу с полной уверенностью сказать, что Стиллман оставит это решение за ними и не будет вмешиваться. Если Армстронг и компания не согласны с выбором Мичкова, то и Стиллман не будет согласен.

4. Как вы думаете, что будет делать команда, если Мичков будет доступен к их выбору на драфте? Ваше мнение как-нибудь изменится?

Аарон Порцлайн («Коламбус»): Он будет доступен под номером три, когда подойдёт очередь «Блю Джекетс». На мой взгляд, не исключено, что «Коламбус» поменялся бы на четвёртый или пятый драфт-пик, если «Сан-Хосе» или (особенно) «Монреаль» будут отчаянно вынуждены переключить своё внимание на Мичкова, но это вряд ли произойдёт.

Арпон Басу («Монреаль»): Я не думаю, что «Канадиенс» выберут Мичкова, если он будет доступен под номером пять. Такое впечатление у меня сложилось на основе многих моих бесед с персоналом команды. Моё личное мнение таково, что у «Канадиенс» уже есть Коул Кофилд, и наличие ещё одного одностороннего низкорослого забивного вингера в топ-6 команды не является рецептом для Кубка Стэнли. Если бы Кофилда не было здесь, я бы полностью поддержал бросок костей на кандидатуру Мичкова. Но Кофилд здесь, и у него восьмилетний контракт на большие деньги. Вам нужно сколотить состав, который сможет выиграть Кубок Стэнли, и, хотя выбор по необходимости может показаться безрассудным, драфтовать игроков, учитывая реальность вашей команды, кажется мне разумным на практическом уровне.

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Чарли О’Коннор («Филадельфия»): Если бы мне пришлось угадывать, я подозреваю, что они отказались бы от Мичкова, хотя меня не убило бы, если бы они решились взять его. В конце концов, «Флайерз» на последних драфтах (Готье, Саму Туомаала) совершали более рискованные и серьёзные манёвры, что отражает их понимание того, что им среди собственных проспектов и в основном составе явно не хватает игроков, которые, по прогнозам, будут способны переломить ход игры. Кроме того, график восстановления команды вполне соответствует контрактной ситуации Мичкова — есть надежда, что через три сезона он придёт и станет последней частью, которая сделает обновлённый состав «Филадельфии» главным фаворитом в настоящей борьбе за кубок. Но я подозреваю, что ситуация с Федотовым имеет большое значение для руководства, она не забыта, и тот факт, что в течение последнего года им в основном приходилось наблюдать за Мичковым издалека, а не узнавать его как игрока и человека, в конечном итоге остановит их. Тем не менее, если Давид Райнбахер и Райан Леонард уйдут под пятым-шестым номером (в любом порядке), а Мичков в результате останется свободным, я был бы очарован, увидев, действительно ли у них хватит смелости пройти мимо него.

Матвей Мичков Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Тарик Эль-Башир («Вашингтон»): «Кэпиталз» безоговорочно выберут его — я не сомневаюсь. Путь возвращения «Вашингтона» обратно в плей-офф непрост. Ядро во главе с Алексом Овечкиным стареет, места под потолком зарплат мало, а проспектов для основы не хватает. Тем не менее появление потенциального первоклассного игрока, такого как Мичков, на контракте новичка, может значительно ускорить процесс. При условии, конечно, что они смогут заманить его в Северную Америку как можно раньше.

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Макс Бультман («Детройт»): Я предполагаю, что «Детройт» выбрал бы его под этим номером. Однако большой вопрос заключается в том, не сделает ли отсутствие времени для живой оценки слишком рискованным такой премиальный выбор. В конце концов, есть определённый момент, когда уровень таланта просто слишком высок, чтобы продолжать проходить мимо, и я думаю, что Мичков мог бы уйти под девятым номером. Но предполагаю, что сокращение времени живого наблюдения будет для них большим препятствием, чем контракт и время ожидания. И я просто не знаю, насколько большим фактором это станет в конечном итоге. Когда недавно спросил Айзермана об идее выбора игрока, которого скауты особо не наблюдали вживую, и не будет ли на это наложен запрет при использовании такого высокого драфт-пика, он просто сказал: «Может быть. А может быть, нет». Так что я скажу да, просто из-за таланта, но это сложнее, чем просто вопрос времени ожидания.

Джереми Рутерфорд («Сент-Луис»): Ответить на этот вопрос может быть немного сложно, потому что «блюзмены» обычно выбирают лучшего доступного игрока, потому что это хороший актив, а при необходимости хорошие активы можно обменять на другие хорошие активы. Так что, если Мичков будет лучшим игроком, доступным на момент выбора, что, скорее всего, так и будет, им придётся взять его. На мой взгляд, они возьмут его под 10-м номером, если он будет доступен, но не думаю, что они променяли бы даже слот или два, чтобы получить его. Основываясь на том, что читал у других журналистов, я был бы не против выбрать Мичкова под номером 10 или даже совершить обмен, чтобы забрать его, но только если цена будет разумной. У «Блюз» есть три выбора в первом раунде, так что они располагают капиталом, но Армстронг сказал, что обмен на драфте обойдётся более дорого, чем просто драфт-пики. «Сент-Луис» на самом деле не в состоянии от многого отказаться ради одного игрока, даже с потенциалом Мичкова.

Анализ журналиста The Athletic Кори Пронмана

Наиболее вероятно, Мичков уйдёт под седьмым-девятым номером, так что «Филадельфия», «Вашингтон» и «Детройт» являются фаворитами на Матвея. Приведённые выше ответы частично иллюстрируют, почему этот выбор затрагивает вопросы осторожности менеджмента, истории и предпочтения/потребности команды. Интересны ответы Джереми Рутерфорда о Мичкове. Я не на 100% уверен, что «Сент-Луис» возьмёт его, поэтому, если Мичков уйдёт 10-м, это может создать интересную дилемму. Начнётся свободное падение? Владимир Тарасенко ушёл под общим 16-м номером (в «Сент-Луис», если забыли), хотя его считали хоккеистом топ-5 драфта, в период пика беспокойства по поводу перехода игроков из КХЛ.

Я видел написанное и слышал дикие слухи о том, что Мичков выпадет за пределы первого раунда или уйдёт в конце 20-х номеров. Я почти гарантирую вам, что это не так. Если произойдёт падение за пределы десятки, на него набросится команда в этом диапазоне или организации предпримут агрессивные попытки выменять драфт-пик повыше, аналогично тому, что произошло в случае с Тарасенко.

Мнение читателей «Чемпионата»

Мы также сами провели опрос среди читателей, предложив ответить: под каким номером уйдёт Мичков на драфте-2023?

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На момент написания материала в опросе приняли участие 1376 человек, а мнения распределились таким образом:

под первым — 3%;

под вторым — 5%;

под третьим — 7%;

в топ-5 — 21%;

в топ-10 — 41%;

в топ-20 — 13%;

в конце первого раунда — 3%;

не выберут в первом раунде — 7%.

Таким образом, наши читатели больше склоняются к тому, что Мичков точно уйдёт в топ-10 и, вероятнее всего, в топ-5, но точно не в тройке лучших.