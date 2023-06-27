«Монреаль» получил права на обладателя Кубка Стэнли в результате обмена с «Колорадо»
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз объявил о том, что команда приобрела права на нападающего «Колорадо Эвеланш» Алекса Ньюхука в обмен на 31-й и 37-й выбор на драфте 2023 года, а также защитника Джанни Фэйрбразера.
22-летний Ньюхук забил 14 голов и отдал 16 результативных передач в 82 играх за «лавин» в сезоне-2022/2023. В плей-офф на счету форварда одна результативная передача в семи матчах. Всего за карьеру в НХЛ на счету нападающего 159 матчей и 66 (27+39) очков.
Алекс помог «Колорадо Эвеланш» выиграть Кубок Стэнли в 2022 году, сделав четыре передачи в 12 играх плей-офф.
Ньюхук был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2019 году «Колорадо Эвеланш» в первом рануде под общим 16 номером.
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