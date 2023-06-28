«Нью-Джерси» обменял Егора Шаранговича в «Калгари»

Белорусский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович перешёл в «Калгари Флэймз» в результате обмена, сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что «Калгари» в свою очередь отдал в «Нью-Джерси» форварда Тайлера Тоффоли и выбор в третьем раунде драфта-2023.

Егор Шарангович набрал 30 (13+17) очков при полезности «-3» в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф хоккеист провёл три матча и не отметился результативными действиями.

25-летний белорусский форвард в общей сложности сыграл 205 матчей в НХЛ и записал на свой счёт 106 (53+53) баллов за результативность.

«Нью-Джерси Дэвилз» в нынешнем сезоне дошли до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, где проиграли в серии «Каролине Харрикейнз» (4-1).