Громкое начало межсезонья в НХЛ! Две канадские звезды уже сменили клубы

Тейлор Холл и Райан Джохансен были выбраны в топ-5 драфтов, но не до конца оправдали ожидания. В новом году у них будут разные задачи.

Послезавтра в Нэшвилле — драфт НХЛ. Кроме нескольких сотен драфт-пиков, в Теннесси ожидается напряжённая менеджерская работа: пока на клубы НХЛ ещё давит потолок, и очень многим командам надо будет радикально расчищать платёжку. Впрочем, формальные церемонии клубам требуются не всегда, и уже сейчас состоялось два важнейших обмена.

У «Колорадо» теперь есть второй центр

«Колорадо» получает: н. Райан Джохансен (удержание 50% кэпхита)

«Нэшвилл» получает: н. Алекс Гальченюк (НСА)

В 2014-м Райан Джохансен мог оказаться в КХЛ. Тогда наша лига ещё выступала в роли пугалки энхаэловских клубов с неограниченными деньгами, и агенты периодически использовали «русскую карту» как инструмент давления на упрямых менеджеров. Осенью того года «Коламбус», за который играл молодой центр, устроил безобразную публичную свару с агентами игрока из-за его нового контракта. Тут-то из-за угла якобы и выехал ЦСКА, который якобы давал двухлетний контракт на $ 5 млн. Вскоре после этого непокорный Райан всё-таки подписал контракт с клубом.

Райан Джохансен Фото: Zuma/TASS

В 22 года Джохансен набрал 71 очко, стал попадать в прогнозируемые составы лучшей Канады «прямо сейчас», а ещё через полгода уехал в «Нэшвилл» в обмен на Сета Джонса. В моменте трейд представлялся максимально выигрышным для обеих сторон: у «хищников» и так было немало классных молодых защитников, но не глубины в обороне, а оборона «Коламбуса» долгое время представляла собой максимально печальное зрелище. Кто бы мог подумать, что к максимальному результату образца 2015-го Райан так и не подойдёт.

На новом месте Джохансен стал играть в одном звене с Филипом Форсбергом и Виктором Арвидссоном — так сложилась тройка, которую стали называть JOFA (как знаменитого производителя атрибутики). Летом 2017-го, сразу после финала (в плей-офф Райан набрал 13 очков за 14 игр) клуб щедро выписал Джохансену $ 64 млн на восемь лет — и после этого выше 65 очков высокооплачиваемый центр никогда не поднимался.

Так что обмен Джохансена в «Колорадо» — очень небанальный. Ещё в прошлом сезоне, после ухода Назема Кадри, было ясно, что «лавинам» нужен был второй центр. Назывались имена Бо Хорвата (богатый вариант) и Адама Хенрика (вариант поскромнее), но в итоге решили положиться на внутренние резервы и на дедлайне для глубины взяли только Ларса Эллера. В плей-офф всё это оглушительно провалилось, и стало понятно, что надо искать нового центра, только откуда? Под платёжкой денег нет, пиков и проспектов для потенциального обмена шаром покати.

Оставались только неочевидные варианты — и Джохансен из-за спада атакующей продуктивности казался настолько не(в)меняемым контрактом, что о нём вообще не вспоминали в контексте каких-то выкупов или обменов. Почти сразу после подписания контракта возник консенсус, что RJ своих миллиончиков не стоит, и все последние годы он это доказывал, когда набирал примерно 0,5 очка за игру (кроме позапрошлого сезона, когда у «Предаторз» появилась тройка Форсберг — Дюшейн — Джохансен). Удержание половины зарплаты эту проблему сняло. Когда твой первый центр с контрактом $ 8 млн набирает 50 очков за сезон — это провал, а когда эти цифры показывает второй центр за $ 4 млн — то это в пределах нормы.

Райан Джохансен Фото: AP/TASS

Барри Тротц, который вроде как был причастен к обменам команды ещё на весеннем дедлайне, продолжает широкую политику, давая дорогу молодым, которые классно показали себя в концовке сезона. Но странно, что «Предаторз» фактически отдали бывшую надежду клуба бесплатно, не получив даже захудаленького драфт-пика. Алекс Гальченюк, который все последние годы неприкаянно катался по лиге, и так не казался ценным активом, а клуб даже не будет предлагать ему контракт. Возможно, всё это было сделано чисто для облегчения пути в основу Глассу, Новаку, Пярссинену и другим надеждам хоккейного Теннесси.

Два первых номера драфта в одном звене?

«Чикаго» получает: н. Тейлор Холл, н. Ник Фолиньо (НСА)

«Бостон» получает: з. Иэн Митчелл, з. Алек Регула (оба — ОСА)

В 2018-м Тейлор Холл выиграл «Харт Трофи», а после этого сменил пять клубов за четыре года: живой пример того, как transit спортивная gloria mundi. Путь «Нью-Джерси» – «Аризона» – «Баффало» – «Бостон» – «Чикаго» для игрока такого таланта в целом выглядит несколько нелепо, но этот талант не подкрепляется чемпионским характером и харизмой. Недаром клубы Холла куда чаще выигрывали драфт-лотерею, чем попадали хотя бы во второй раунд плей-офф.

Тейлор Холл и Ник Фолиньо Фото: AP/TASS

Бывший первый номер драфта в прошлом сезоне окончательно оказался заперт в непривычной для себя роли хоккеиста третьего звена. При обмене в 2021-м казалось, что Тейлор займёт место в топ-6 клуба, куда давно хотел попасть, но выменянный Павел Заха неожиданно для многих оказался идеальным партнёром для Пастрняка и Крейчи во второй тройке. Казалось бы, третье звено «мишек» с Холлом и Койлом — лучшее в лиге по именам, но в эпоху потолка зарплат такое дорогое удовольствие не может длиться долго: да и в плей-офф оно разочаровало, как и почти вся команда.

Параллельно «Чикаго», который раздал почти всех, кого мог раздать, столкнулся с тем, что им было просто некого ставить вместе с Коннором Бедардом. Вряд ли в «ястребах» хотели повторять ситуацию 30-летней давности, когда молодые звёзды попадали в клубы, собранные с миру по нитке на драфте расширения, и первые годы проводили откровенно грустно. У «Блэкхоукс» есть все пики мира (в основном второго раунда) и тонна места под потолком.

Даже после обмена Холла «ястребам» надо изыскать ещё $ 10 млн зарплат, чтобы пробить платёжный пол. Конечно, всегда можно заняться повторением пути «Аризоны», собирая все самые плохие контракты лиги, но тратить время, пока Бедард играет на контракте новичка, там явно не хотят. Судя по всему, «ястребы» будут обсуждать контракт и с Ником Фолиньо. Бывший капитан «Коламбуса» может стать лидером раздевалки и учить жизни многочисленную чикагскую молодёжь, но у Ника, перезагрузившего карьеру в прошлом сезоне, наверняка будут предложения и от клубов-претендентов.

Некоторые считали, что «Бостону» придётся отдавать активы, которые у клуба и так максимально скудны, для разгрузки платёжки — но вместо этого «мишки» смогли получить двух молодых праворуких защитников (сейчас в основе у клуба есть только Макэвой и Карло). Любопытно, что чикагские журналисты считали, что контракт Никиты Зайцева выкупят как раз ради того, чтобы дать дорогу в основу Митчеллу и Регуле, но русский защитник пока на месте, а вот канадец и американец прописку сменили. Пожалуй, у Регулы повыше потенциал в будущем, зато Митчелл знаком тренеру «Бостона» по совместной работе в NCAA.

Кроме того, обмен Холла позволяет «Бостону» думать о продлении контракта Тайлера Бертуцци. Хотя в плей-офф бывший форвард «Детройта» допустил пару досадных ошибок, стиль его игры идеально вписывается в философию «мишек», и прямо сейчас Тайлер выглядит более молодым, дешёвым и логичным вариантом для третьего звена «Бостона», чем Тейлор. Впрочем, «Бостону» ещё надо расчистить пространство в ведомости, но у клуба остаётся вариант со сравнительно дешёвым выкупом контракта Майка Райлли, который позволит убрать из платёжки почти $ 2,7 млн из причитающихся $ 3 млн.

Тайлер Бертуцци Фото: AP/TASS

Ну а «Чикаго», судя по всему, в следующем году будет заигрывать двух первых номеров драфта вместе. Холлу не привыкать — в «Эдмонтоне» он играл с тремя №1 (Ньюджент-Хопкинс, Якупов, Макдэвид), в «Нью-Джерси» — с Хиширом и Хьюзом, в «Баффало» — с Далином, теперь же его ждёт Бедард.