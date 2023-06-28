Плющев: из одного клуба мы слышим как «система работает», но в хоккее мы сдаём позиции

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что в сравнении с советскими временами отечественный спорт сильно сдал, и посетовал на нехватку квалифицированных современных тренеров.

«Почему говорят, что сейчас нельзя прогрессировать? Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы прошлого века были не самыми «сытными» для страны. Однако наш спорт бурно развивался и радовал яркими красками. Не только хоккей. Мы по всем игровым видам спорта лидировали. Даже футбол был на уровне — и чемпионат Европы выигрывали, и Олимпийские игры, молодёжная сборная была чемпионом Европы. Хоккей просто был на передовой успехов, громче других о себе заявлял.

А что сейчас изменилось для спортсменов? Они во все времена в очень хороших условиях. Им создаются такие блага, что только выигрывай. Вопрос другой: нет программы, нет методик в том же хоккее. Есть только горячее желание сказать, что «система работает», как мы слышим из одного клуба. Но, что значит работает? Если 12 человек уходят из состава в межсезонье, а на их места берут новых, это не значит, что система работает хорошо. Она должна выдавать на-гора результат – тогда это будет «хорошо». Раньше в стране была система развития спорта, так она выдавала мастеров «мешками». О них знал весь мир. Сейчас могла бы хоть единицами радовать.

Но мы же видим, как «откатились» наши лёгкая атлетика, баскетбол, тот же хоккей. Всё время слышим о том, что строят катки с искусственным льдом. Да, их в стране немерено. Но катки не воспитывают хоккеистов. Их воспитывают специалисты, тренеры высокого класса. Катки — только необходимые условия. Условия у нас созданы, а роста мастерства нет. Мы сдаём позиции не из-за того, что нет материальной базы или чего-то ещё, а потому что у тех, кто занимается развитием спорта, руки не из того места растут», — приводит слова Плющева «РБ Спорт».

Вероятно, Плющев намекает на слова главного тренера СКА Романа Ротенберга, который в своих интервью неоднократно употребляет выражение «система», которая, по его мнению, является передовой не только в стране, но и в мире.