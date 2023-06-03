Ротенберг рассказал о подготовке СКА по методикам Анатолия Тарасова и Алекса Фергюсона

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о работе с методиками великого тренера сборной СССР Анатолия Тарасова и бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

«Мы очень хорошо подготовились к сезону. Была серьёзная предсезонка. Благодаря «Газпрому» и лично Алексею Миллеру у нас есть возможность проводить очень хорошие сборы, подготовить команду.

Мы на объектах «Газпрома» тренируемся в Сочи. Тренируемся в горах, на месяц ребят забираем. И на земле работаем, на выносливость, в лучших традициях…

Я, кстати, читал книгу сэра Алекса Фергюсона и многие вещи, которые делал «Манчестер Юнайтед» и другие клубы, мы это всё изучаем.

Мы очень серьёзно подготовились – и выносливость, и скорость, и сила. Я первый сезон как главный тренер, но провёл 10 лет внутри штаба. В это время я учился у разных тренеров, с разными штабами работал. И всё лучшее, что я видел, мы берём.

Включая то, что я читал и изучил – и Тарасова методы, и сэра Алекса Фергюсона – мы берём лучшее отовсюду с точки зрения подготовки.

Тарасов тренировал вообще всех, включая вратарей. Это очень серьёзный подход. Он сам тренировал Третьяка, мне Владислав Александрович рассказывал.

Нам удалось собрать этот пазл воедино, и за счет этой подготовки мы установили рекорды в регулярном чемпионате. Весь сезон шли на этом фундаменте», — сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».