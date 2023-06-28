Билялетдинов рассказал о сильных сторонах новичков «Ак Барса» Яшкина и Жафярова

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о новичках казанского клуба Дмитрия Яшкина и Дамира Жафярова, которые перешли из СКА в текущее межсезонье.
«Что привнесут в игру «Ак Барса» новички Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров? Наша атака усилилась. Яшкин и Жафяров умеют забивать, у них есть и другие сильные качества. Например, после ухода Воронкова возник вопрос по игроку силового плана. Яшкин действует в похожей манере, умеет держать удар. У Жафярова несколько другой стиль игры, но и он будет нам полезен.
В каких сочетаниях будем использовать новых игроков? Да, продумываю этот вопрос, но пока конкретного решения нет. Время на размышления ещё есть.
Устраивает подбор игроков? Считаю, что у нас хорошая команда и хороший коллектив. Не случайно этот состав в прошлом сезоне играл в финале, тем самым показав свои способности», — цитирует Билялетдинова официальный сайт КХЛ.
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