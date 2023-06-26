В КХЛ прокомментировали превышение потолка зарплат «Ак Барсом»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал превышение потолка зарплат со стороны «Ак Барса». Ранее появилась информация, согласно которой платёжная ведомость клуба составляет 935 млн рублей. Это произошло после подписания двух новичков — нападающих Дмитрия Яшкина и Дамира Жафярова. Потолок зарплат на сезон-2023/2024 в КХЛ составляет 900 млн рублей.

«Сейчас казанцы за потолком зарплат. Значит, кого-то из игроков им придётся отдать. И, значит, другие смогут их забрать. Трансферный рынок ещё работает. Идёт интересный процесс. Если кто-то хочет взять двух топ-игроков, то должен с кем-то расстаться. Всё зависит от того, как сработают менеджеры», — приводит слова Морозова «Спорт-экспресс».