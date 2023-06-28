Умер 20-летний хоккеист сборной Великобритании

20-летний британский хоккеист Алекс Грэм скончался в минувшие выходные, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея. Причина смерти не уточняется.
Алекс выступал за юниорские и молодёжные сборные Великобритании, выигрывал серебряные медали молодёжного чемпионата мира во втором дивизионе, набрав 7 (4+3) очков на турнире.
В прошедшем сезоне Грэм провёл 15 матчей и набрал 5 (1+4) очков за «Шеффилд Стилерс» в чемпионате Великобритании. Также на его счету 36 игр и 80 (40+40) результативных баллов за «Шеффилд Стилдогс», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата страны.
«Мы будем признательны, если семье хоккеиста будет предоставлено время, чтобы в ближайшие дни осознать масштабы этой трагической ситуации. Покойся с миром, Алекс», — сказано в сообщении.
- 28 июня 2023
-
21:14
-
21:00
-
20:40
-
20:24
-
20:11
-
20:02
-
19:47
-
19:36
-
19:12
-
19:00
-
18:45
-
18:33
-
18:21
-
18:09
-
18:00
-
17:48
-
17:36
-
17:19
-
17:10
-
16:47
-
16:31
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
14:50
-
14:20
-
13:40
-
13:05
-
12:30
-
12:10
-
12:06
-
11:45
-
11:05