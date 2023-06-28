Умер 20-летний хоккеист сборной Великобритании

20-летний британский хоккеист Алекс Грэм скончался в минувшие выходные, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея. Причина смерти не уточняется.

Алекс выступал за юниорские и молодёжные сборные Великобритании, выигрывал серебряные медали молодёжного чемпионата мира во втором дивизионе, набрав 7 (4+3) очков на турнире.

В прошедшем сезоне Грэм провёл 15 матчей и набрал 5 (1+4) очков за «Шеффилд Стилерс» в чемпионате Великобритании. Также на его счету 36 игр и 80 (40+40) результативных баллов за «Шеффилд Стилдогс», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

«Мы будем признательны, если семье хоккеиста будет предоставлено время, чтобы в ближайшие дни осознать масштабы этой трагической ситуации. Покойся с миром, Алекс», — сказано в сообщении.