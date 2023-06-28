Журналист Паньотта: Варламов планирует продлить контракт с «Айлендерс» на два года

Североамериканский журналист Дэвид Паньотта в своём «твиттере» сообщил, что голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов планирует продлить контракт с «островитянами» на два года.

35-летний Семён Варламов в сезоне-2022/2023 принял участие в 23 матчах, в которых отразил 91,3% бросков и сделал два шат-аута. За «Айлендерс» российский вратарь играет с 2019 года. Также в его карьере в Национальной хоккейной лиге были выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Вашингтон Кэпиталз». В России Варламов защищал ворота ярославского «Локомотива».

В 2006 году Семён Варламов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ под общим 23-м номером.

Ранее генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло заявил, что хочет сохранить Варламова в клубе.