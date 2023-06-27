Пятеро россиян остались в обновлённом топе лучших свободных агентов НХЛ от Daily Faceoff

Daily Faceoff представил обновлённый топ-50 лучших свободных агентов НХЛ в ближайшее межсезонье. В него также попали пятеро российских игроков.
31-летний защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов сохранил первое место. 27-летний нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв поднялся на одну позицию, став восьмым. 31-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко сохранил за собой 13-ю строчку, 34-летний нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов опустился на 17-е место. 35-летний голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов остался на 27-й строчке.
Топ-50:
1. Дмитрий Орлов, «Бостон Брюинз»;
2. Тайлер Бертуцци, «Бостон Брюинз»;
3. Ти Джей Комфер, «Колорадо Эвеланш»;
…
8. Иван Барбашёв, «Вегас Голден Найтс»;
…
13. Владимир Тарасенко, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
…
17. Евгений Дадонов, «Даллас Старз»;
…
27. Семён Варламов, «Нью-Йорк Айлендерс».
Примечательно, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн рухнул с восьмого на 15-е место.
- 27 июня 2023
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