Пятеро россиян остались в обновлённом топе лучших свободных агентов НХЛ от Daily Faceoff

Daily Faceoff представил обновлённый топ-50 лучших свободных агентов НХЛ в ближайшее межсезонье. В него также попали пятеро российских игроков.

31-летний защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов сохранил первое место. 27-летний нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв поднялся на одну позицию, став восьмым. 31-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко сохранил за собой 13-ю строчку, 34-летний нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов опустился на 17-е место. 35-летний голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов остался на 27-й строчке.

Топ-50:

1. Дмитрий Орлов, «Бостон Брюинз»;

2. Тайлер Бертуцци, «Бостон Брюинз»;

3. Ти Джей Комфер, «Колорадо Эвеланш»;

…

8. Иван Барбашёв, «Вегас Голден Найтс»;

…

13. Владимир Тарасенко, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

…

17. Евгений Дадонов, «Даллас Старз»;

…

27. Семён Варламов, «Нью-Йорк Айлендерс».

Примечательно, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн рухнул с восьмого на 15-е место.