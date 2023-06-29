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Матвей Мичков рассказал о главной цели в «Филадельфии»

Матвей Мичков рассказал о главной цели в «Филадельфии»
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Российский нападающий Матвей Мичков высказался о том, что был выбрал «Филадельфией Флайерд» под седьмым номером на драфте НХЛ.

«Это невероятные эмоции, это просто невероятно. У меня нет слов. Спасибо большое «Филадельфии», что выбрали меня. Я очень счастлив и горд, что меня выбрала именно эта команда. Это моя мечта.

Ожидания самые высокие. Я надеюсь, что в скором времени буду играть за неё, потому что уже очень охота, это моя мечта. Ожидания самые высокие — Кубок Стэнли с этой командой», — сказал Мичков в эфире Sportsnet.
Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан.

Первым среди россиян был выбран защитник Дмитрий Симашёв, которого задрафтовал «Аризона Койотс» под шестым номером.

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