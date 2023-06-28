Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Драфт НХЛ – 2023: онлайн-трансляция, во сколько начало, под каким номером выберут Мичкова, сколько россиян, жеребьёвка

Где окажется Мичков? Сколько русских выберут в первом раунде? Драфт НХЛ – 2023. Онлайн
Сергей Емельянов Лев Лукин
,
Драфт НХЛ – 2023: онлайн-трансляция
Аудио-версия:
Комментарии
Всё о главной ярмарке талантов хоккейного сезона.

Драфт НХЛ – событие, традиционно вызывающее интерес и привлекающее внимание хоккейных болельщиков со всего мира. Лучшие клубы планеты на ярмарке талантов комплектуются молодыми игроками, многие из которых в будущем станут звёздами и людьми, определяющими развитие лиги и отдельных франшиз.

Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой. В 2023 году драфт состоится в Нэшвилле, первый раунд начнётся в 2:00 мск 29 июня. Право первого выбора принадлежит «Чикаго Блэкхоукс», и с 99-процентной вероятностью «чёрные ястребы» задрафтуют Коннора Бедарда – главного проспекта этого межсезонья.

Материалы по теме
«Негабаритный, к тому же русский». Расклад перед первым раундом драфта НХЛ — 2023
«Негабаритный, к тому же русский». Расклад перед первым раундом драфта НХЛ — 2023

Немало интриг связано и с российскими молодыми хоккеистами. Под каким номером выберут очень талантливого, но загадочного Матвея Мичкова? Сколько наших соотечественников возьмут в первом раунде? Следите за всеми событиями драфта НХЛ в онлайн-трансляции на «Чемпионате».

Порядок выбора на драфте
Live Сергей Емельянов

18-летний Мичков является главной загадкой предстоящего драфта НХЛ. Полторы недели назад вокруг персоны российского форварда развернулись бурные дискуссии за океаном. Дело даже не в хоккейных способностях игрока и не в том, что в этом сезоне за ним было сложно следить вживую, а на международной арене он не выступал. А в его непростом характере и в том, что он окружён ореолом тайны и, кажется, совсем не спешил отвечать на запросы клубов НХЛ об интервью. Перевели, что говорят о Матвее в последнее время.

Материалы по теме
«Атакующий гений, а высокомерие можно простить». Что говорят в Америке о Матвее Мичкове
«Атакующий гений, а высокомерие можно простить». Что говорят в Америке о Матвее Мичкове
14:41 Сергей Емельянов

Нападающий СКА Матвей Мичков занял пятое место в рейтинге лучших проспектов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги по версии журналиста TSN Боба Маккензи.

Первые две строчки, как и во многих рейтингах, удерживают два канадца — Коннор Бедард и Адам Фантилли. На третьем месте котируется шведский проспект Лео Карлссон, на четвёртом — американец Уилл Смит.

Всего в рейтинге опубликовано 96 фамилий. Игрок системы «Локомотива» Дмитрий Симашев занял 19-е место, ещё один представитель железнодорожников Даниил Бут — 22-й. 23-е место осталось за Михаилом Гуляевым («Авангард»), на 66-й — Айдар Суниев («Пентиктон Вис»). 69-е место занимает Роман Канцеров («Металлург»).

Материалы по теме
Мичкова «прокатят» в Америке? Вся информация о драфте молодой русской звезды в НХЛ
Мичкова «прокатят» в Америке? Вся информация о драфте молодой русской звезды в НХЛ
14:18 Сергей Емельянов

18-летний Матвей Мичков, который совершенно точно станет самым высоковыбранным россиянином на предстоящей церемонии, уже находится в Нэшвилле в ожидании начала первого раунда.

14:07 Сергей Емельянов

Порядок выбора на драфте

9 мая в США состоялась драфт-лотерея НХЛ – 2023, победителем которой стал «Чикаго Блэкхоукс». С её помощью определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде предстоящего драфта НХЛ. В жеребьёвке приняли участие 16 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли.

Результаты драфт-лотереи:

1. «Чикаго».
2. «Анахайм».
3. «Коламбус».
4. «Сан-Хосе».
5. «Монреаль».
6. «Аризона».
7. «Филадельфия».
8. «Вашингтон».
9. «Детройт».
10. «Сент-Луис».
11. «Ванкувер».
12. «Оттава» (выбор передаётся «Аризоне»).
13. «Баффало».
14. «Питтсбург».
15. «Нэшвилл».
16. «Калгари».

Выборы 17-32 были определены по результатам Кубка Стэнли.

17. «Детройт» (от «Айлендерс» через «Ванкувер»)
18. «Виннипег»
19. «Чикаго» (от «Лайтнинг»)
20. «Сиэтл»
21. «Миннесота»
22. «Филадельфия» (от «Лос-Анджелеса» через «Коламбус»)
23. «Рейнджерс»
24. «Нэшвилл» (от «Эдмонтона»)
25. «Сент-Луис» (от «Торонто»)
26. «Сан-Хосе» (от «Нью-Джерси»)
27. «Колорадо»
28. «Торонто» (от «Бостона» через «Вашингтон»)
29. «Сент-Луис» (от «Далласа» через «Рейнджерс»)
30. «Каролина»
31. «Колорадо» (от «Флориды» через «Монреаль»)
32. «Вегас»

14:02 Сергей Емельянов

Добрый день! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого дня драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023