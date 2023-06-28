Где окажется Мичков? Сколько русских выберут в первом раунде? Драфт НХЛ – 2023. Онлайн

Драфт НХЛ – событие, традиционно вызывающее интерес и привлекающее внимание хоккейных болельщиков со всего мира. Лучшие клубы планеты на ярмарке талантов комплектуются молодыми игроками, многие из которых в будущем станут звёздами и людьми, определяющими развитие лиги и отдельных франшиз.

Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой. В 2023 году драфт состоится в Нэшвилле, первый раунд начнётся в 2:00 мск 29 июня. Право первого выбора принадлежит «Чикаго Блэкхоукс», и с 99-процентной вероятностью «чёрные ястребы» задрафтуют Коннора Бедарда – главного проспекта этого межсезонья.

Немало интриг связано и с российскими молодыми хоккеистами. Под каким номером выберут очень талантливого, но загадочного Матвея Мичкова? Сколько наших соотечественников возьмут в первом раунде? Следите за всеми событиями драфта НХЛ в онлайн-трансляции на «Чемпионате».