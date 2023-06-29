«Не могу поверить». Симашёв — о русской банде в «Аризоне»
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Российский защитник Дмитрий Симашёв, который был взят «Аризоной» на драфте НХЛ-2023 под общим шестым номером, отреагировал на выбор клубом других россиян. «Койотс» взяли в первом раунде его одноклубника по ярославскому «Локомотиву» нападающего Даниила Бута под общим 12-м номером. Также в системе «Аризоны» находится защитник из системы ЦСКА Артём Дуда. Он был выбран «Койотс» на драфте в прошлом году.
«В Аризоне теперь несколько россиян. Артём Дуда, я и теперь Бут. Мы оба из «Локомотива», хорошие друзья. Боже мой! Не могу поверить. Жизнь хороша», — сказал Симашёв в эфире Sportsnet.
Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой.
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