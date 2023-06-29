Новый председатель совета директоров «Авангарда» рассказал о своих задачах в клубе

Новый председатель совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин прокомментировал своё назначение в омский клуб.

«За последние годы «Авангард» одержал много спортивных побед, построил «Джи-Драйв Арену», открыл хоккейную академию в Омске. Теперь важно укрепить фундамент для новых достижений и воспитания следующего поколения российских хоккеистов на всех этапах, начиная с академии. У нас опытная, профессиональная команда, и моя задача — поддерживать условия для её роста и развития», — цитирует Аверина пресс-служба омского клуба.

Аверин имеет опыт государственной службы. На данный момент специалист обеспечивает правовое сопровождение инвестиционных проектов, а также взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний «Газпром нефть».