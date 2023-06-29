Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен новый председатель совета директоров «Авангарда»

Стал известен новый председатель совета директоров «Авангарда»
Комментарии

Новым председателем совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» назначен Михаил Аверин, сообщает пресс-служба клуба. Специалист займёт место Александра Крылова, объявившего об уходе с поста 25 мая 2023 года.

Михаил Аверин — выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина и дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук. Имеет опыт государственной службы. В настоящее время обеспечивает правовое сопровождение инвестиционных проектов, а также взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний «Газпром нефть».

Материалы по теме
В «Авангарде» — снова смена эпохи. Босс клуба уходит в самый неподходящий момент
В «Авангарде» — снова смена эпохи. Босс клуба уходит в самый неподходящий момент
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023