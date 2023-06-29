Стал известен новый председатель совета директоров «Авангарда»
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Новым председателем совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» назначен Михаил Аверин, сообщает пресс-служба клуба. Специалист займёт место Александра Крылова, объявившего об уходе с поста 25 мая 2023 года.
Михаил Аверин — выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина и дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук. Имеет опыт государственной службы. В настоящее время обеспечивает правовое сопровождение инвестиционных проектов, а также взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний «Газпром нефть».
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