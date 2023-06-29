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Министерство спорта Монголии предложило провести предсезонный матч КХЛ в Улан-Баторе

Министерство спорта Монголии предложило провести предсезонный матч КХЛ в Улан-Баторе
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Министерство по олимпийскому движению, физической культуре и спорту Монголии предложило КХЛ провести предсезонный матч между командами лиги в Улан-Баторе.

«Такая идея появилась после того, как в Улан-Баторе в марте проходили чемпионат Азии и Океании среди юниоров, чемпионат мира в четвёртом дивизионе, а позднее и выступления российских фигуристов. Все события проходили на арене, которая вмещает четыре тысячи человек. Наше министерство направило письмо в Министерство спорта России с предложением провести предсезонный матч между командами КХЛ. Может, это будет в этом году, может — в следующем. Но кажется, что сыграть перед сезоном будет оптимальным вариантом», — приводит ТАСС слова представителя Министерства спорта Монголии.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что ведомство совместно с КХЛ прорабатывает организацию выставочного матча в Улан-Баторе.

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